Norway Chess. 8-й тур. Карлсен проиграл Вэй И, Накамура одолел Гукеша, Эригайси победил Каруану
Norway Chess
Ставангер, Норвегия
8-й тур
Арджун Эригайси (Индия) – Фабиано Каруана (США) – 3:0
Вэй И (Китай) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 1,5:1
Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 3:0
Турнирное положение: Каруана – 12,5, Карлсен – 12, Гукеш, Накамура – 11,5, Эригайси – 10,5, Вэй И – 8.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).
В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.