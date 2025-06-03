Norway Chess. 8-й тур. Карлсен проиграл Вэй И, Накамура одолел Гукеша, Эригайси победил Каруану

3 июня в Ставангере прошел восьмой тур шахматного турнира Norway Chess.

Norway Chess

Ставангер, Норвегия

8-й тур

Арджун Эригайси (Индия) – Фабиано Каруана (США) – 3:0

Вэй И (Китай) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 1,5:1

Хикару Накамура (США) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 3:0

Турнирное положение : Каруана – 12,5, Карлсен – 12, Гукеш, Накамура – 11,5, Эригайси – 10,5, Вэй И – 8.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Будет сыграно 10 туров по круговой системе, контроль времени – 120 минут (с 10-секундным добавлением на каждый ход начиная с 41-го).

В случае ничьей играется партия в формате «армагеддон» – 10 минут у игрока с белыми, 7 минут у игрока с черными фигурами (черные побеждают в случае ничьей). За победу в классической игре начисляется 3 очка; за победу в «армагеддоне» – 1,5; а при поражении в «армагеддоне» – 1.