Лига чемпионов азиатских шахматных клубов пройдет в Ханты-Мансийске

В России впервые пройдет Лига чемпионов азиатских шахматных клубов.

Соревнования запланированы на 17-26 июня 2025 года в Ханты-Мансийске среди десяти команд. В составы войдут по шесть человек: четыре игрока, один запасной и один капитан. Общий призовой фонд составит 10 млн рублей.

«Для нас большая честь принимать такой крупный международный турнир, который входит в азиатский календарь. У Ханты-Мансийска большой, очень богатый опыт проведения шахматных соревнований. И в этот раз все пройдет на самом высоком уровне. Здорово, что Ханты-Мансийск вновь становится шахматной столицей, теперь уже Азии», – сказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, чьи слова приводит ТАСС.

В пресс-службе ФШР ранее отметили , что ЛЧ является главным клубным соревнованием Азии.

В феврале 2023 года ФШР перешла из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).