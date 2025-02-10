Freestyle Chess. 1-й этап. 1/2 финала. Каймер сыграет с Карлсеном, Синдаров против Каруаны

11 февраля пройдут партии полуфинала первого этапа Freestyle Chess.

Турнир проходит в формате шахмат-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте.

Freestyle Chess Grand Slam Tour

Первый этап

Вайсенхаус, Германия

1/2 финала

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале Freestyle Chess .

Первая партия

Винсент Каймер (Германия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Фабиано Каруана (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф состоят из двух партий с контролем 90+30. В случае ничьих играется тай-брейк (две игры 10+10; затем при необходимости две игры 5+2; далее, если потребуется – партия в формате «армагеддона»).

Общий призовой фонд этапа составляет 750 тысяч долларов. За победу предусмотрено 200 тысяч, за второе место – 140 тысяч, за третье – 100 тысяч.