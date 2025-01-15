Крамник заявил, что из шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2700 и более пятеро «вероятно, читерили» при игре онлайн

Владимир Крамник подозревает 5 топ-шахматистов в читерстве при игре онлайн.

«Для вашего понимания реальных масштабов онлайн-читерства, вот некоторая общая информация из подробной статистики, которую мы рассмотрели.

Из игроков с рейтингом ФИДЕ 2700 и более:

1. Нет причин считать, что читерили – 8 игроков

2. Возможно, но неясно – 6 игроков

3. Вероятно, читерили – 5 игроков», – написал 14-й чемпион мира на своей странице в соцсетях.

Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии