Крамник заявил, что из шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2700 и более пятеро «вероятно, читерили» при игре онлайн
Владимир Крамник подозревает 5 топ-шахматистов в читерстве при игре онлайн.
«Для вашего понимания реальных масштабов онлайн-читерства, вот некоторая общая информация из подробной статистики, которую мы рассмотрели.
Из игроков с рейтингом ФИДЕ 2700 и более:
1. Нет причин считать, что читерили – 8 игроков
2. Возможно, но неясно – 6 игроков
3. Вероятно, читерили – 5 игроков», – написал 14-й чемпион мира на своей странице в соцсетях.
Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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