Володар Мурзин: «Читерство – глобальная проблема. У Крамника, возможно, не лучшие методы, но он один из немногих, кто старается привлечь к этому внимание»
Володар Мурзин заявил о глобальной проблеме читерства в шахматах.
«Читерство не просто серьезная проблема, а глобальная. Это надо всем понимать. И речь не только про онлайн, но и офлайн.
У Владимира Крамника, возможно, не самые лучшие методы, но он один из немногих, кто старается привлечь к этому внимание», – сказал чемпион мира по рапиду Мурзин.
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Новая звезда нашего спорта – Володар Мурзин: вынес всех на ЧМ по рапиду, разочаровался в Карлсене
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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