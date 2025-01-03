Володар Мурзин: «Читерство – глобальная проблема. У Крамника, возможно, не лучшие методы, но он один из немногих, кто старается привлечь к этому внимание»

Володар Мурзин заявил о глобальной проблеме читерства в шахматах.

«Читерство не просто серьезная проблема, а глобальная. Это надо всем понимать. И речь не только про онлайн, но и офлайн.

У Владимира Крамника, возможно, не самые лучшие методы, но он один из немногих, кто старается привлечь к этому внимание», – сказал чемпион мира по рапиду Мурзин .

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