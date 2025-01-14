9-летний россиянин Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, получившим балл международного мастера
9-летний россиянин Роман Шогджиев установил рекорд мира в шахматах.
Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, которому удалось получить балл международного мастера. Он также вошел в топ-3 шахматистов, преодолевших отметку в 2300 очков в рейтинге Эло до наступления 10-летнего возраста.
Достижение было установлено в декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде. Там россиянин уступил только победителю Суату Аталику в 8-м туре.
Шогджиев заработал свой первый балл международного мастера в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, побив рекорд аргентинца Фаустино Оро почти на месяц.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Chess.com
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