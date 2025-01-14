9-летний россиянин Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, получившим балл международного мастера

9-летний россиянин Роман Шогджиев установил рекорд мира в шахматах.

Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, которому удалось получить балл международного мастера. Он также вошел в топ-3 шахматистов, преодолевших отметку в 2300 очков в рейтинге Эло до наступления 10-летнего возраста.

Достижение было установлено в декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде. Там россиянин уступил только победителю Суату Аталику в 8-м туре.

Шогджиев заработал свой первый балл международного мастера в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, побив рекорд аргентинца Фаустино Оро почти на месяц.

Почему в шахматах бум вундеркиндов? Есть даже «Месси» и 8-летний россиянин, впечатливший Карлсена