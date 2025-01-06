Даниил Дубов: «Могу успокоить наших ревностных казначеев, которые делят государственный бюджет: у меня уже лет пять нет зарплаты от ФШР»
Глава ФШР Андрей Филатов критиковал Дубова за то, что тот якобы проспал партию с Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.
– Давай про «проблемы со сном». Тебя удивила острая реакция президента ФШР Андрея Филатова?
– Не слишком. Единственное, что меня не то что расстроило, но неприятно удивило: российские шахматисты добились в Нью-Йорке огромных успехов, взяли два титула, но вместо того, чтобы отдать им должное, сейчас начались какие-то разборки и переругивания.
Подчеркну: наши личные отношения с Андреем Васильевичем бывали разными, но на деловом уровне они всегда были хорошими. Никаких претензий к нему, включая это высказывание, у меня нет.
Я думаю, Андрей Васильевич имел в виду ровно то, что сказал. Это возможная точка зрения. Но все эти заявления не значат, что между нами конфликт.
– Ты общался с Филатовым после этого высказывания?
– Я ему написал: «Если вам действительно интересно, почему я проспал, можете у меня уточнить».
Единственное, что могу прокомментировать по его высказыванию – про деньги налогоплательщиков. В моей карьере так сложилось, что главный налогоплательщик, который мне помогал – это отец. Эти разговоры – «как же так, что ты творишь на государственные деньги» – начались еще когда я помогал Магнусу (в 2021-м Дубов входил в команду Карлсена перед чемпионским матчем против Яна Непомнящего – Спортс’‘).
Могу успокоить наших ревностных казначеев, которые делят принадлежащий им государственный бюджет: у меня уже лет пять нет никакой зарплаты от Российской шахматной федерации. Не волнуйтесь, такого дармоеда, как я, вы не кормите.
– Кто оплачивал твою поездку на чемпионат мира в Нью-Йорк?
– Поскольку я довольно неплохо играю в шахматы, часть расходов компенсировала ФИДЕ. По регламенту они частично оплачивают поездку людям с определенными заслугами. Далеко не все, не волнуйтесь. Из своего кармана я тоже очень много потратил.
– Сколько?
– Не хочу называть точную сумму, но это пятизначная цифра в долларах.
– Почему ты не получаешь зарплату?
– Есть несколько формальных моментов, которые это затрудняют. У меня нет никаких претензий, ничего личного. Я это упомянул не в смысле «пожалейте меня и дайте денег», а просто чтобы успокоить несчастных налогоплательщиков, что мне они не платят. Нормально пока держусь и без зарплаты, – сказал Дубов.
«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ
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