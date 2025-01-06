Даниил Дубов: «Могу успокоить наших ревностных казначеев, которые делят государственный бюджет: у меня уже лет пять нет зарплаты от ФШР»

Даниил Дубов сообщил, что не получает зарплату от Российский шахматной федерации.

Глава ФШР Андрей Филатов критиковал Дубова за то, что тот якобы проспал партию с Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

– Давай про «проблемы со сном». Тебя удивила острая реакция президента ФШР Андрея Филатова?

– Не слишком. Единственное, что меня не то что расстроило, но неприятно удивило: российские шахматисты добились в Нью-Йорке огромных успехов, взяли два титула, но вместо того, чтобы отдать им должное, сейчас начались какие-то разборки и переругивания.

Подчеркну: наши личные отношения с Андреем Васильевичем бывали разными, но на деловом уровне они всегда были хорошими. Никаких претензий к нему, включая это высказывание, у меня нет.

Я думаю, Андрей Васильевич имел в виду ровно то, что сказал. Это возможная точка зрения. Но все эти заявления не значат, что между нами конфликт.

– Ты общался с Филатовым после этого высказывания?

– Я ему написал: «Если вам действительно интересно, почему я проспал, можете у меня уточнить».

Единственное, что могу прокомментировать по его высказыванию – про деньги налогоплательщиков. В моей карьере так сложилось, что главный налогоплательщик, который мне помогал – это отец. Эти разговоры – «как же так, что ты творишь на государственные деньги» – начались еще когда я помогал Магнусу (в 2021-м Дубов входил в команду Карлсена перед чемпионским матчем против Яна Непомнящего – Спортс’‘).

Могу успокоить наших ревностных казначеев, которые делят принадлежащий им государственный бюджет: у меня уже лет пять нет никакой зарплаты от Российской шахматной федерации. Не волнуйтесь, такого дармоеда, как я, вы не кормите.

– Кто оплачивал твою поездку на чемпионат мира в Нью-Йорк?

– Поскольку я довольно неплохо играю в шахматы, часть расходов компенсировала ФИДЕ. По регламенту они частично оплачивают поездку людям с определенными заслугами. Далеко не все, не волнуйтесь. Из своего кармана я тоже очень много потратил.

– Сколько?

– Не хочу называть точную сумму, но это пятизначная цифра в долларах.

– Почему ты не получаешь зарплату?

– Есть несколько формальных моментов, которые это затрудняют. У меня нет никаких претензий, ничего личного. Я это упомянул не в смысле «пожалейте меня и дайте денег», а просто чтобы успокоить несчастных налогоплательщиков, что мне они не платят. Нормально пока держусь и без зарплаты, – сказал Дубов.

«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ