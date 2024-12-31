«Готов перевести 10 тысяч долларов в любой благотворительный фонд, если он победит». Ниманн заявил, что готов провести матч с Дубовым на любых условиях
Американец Ниманн заявил, что готов сыграть с Даниилом Дубовым на любых условиях.
Ранее Дубову засчитали техническое поражение на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке из-за его неявки на игру с Ниманном. Россиянин заявил, что проспал партию из-за джетлага.
«Буду рад сыграть с Дубовым блиц-матч на любых условиях. Я оплачу поездку и проживание и готов перевести 10 тысяч долларов в любой благотворительный фонд, если он победит», – написал Ниманн.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: X Ханса Ниманна
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