«Готов перевести 10 тысяч долларов в любой благотворительный фонд, если он победит». Ниманн заявил, что готов провести матч с Дубовым на любых условиях

Американец Ниманн заявил, что готов сыграть с Даниилом Дубовым на любых условиях.

Ранее Дубову засчитали техническое поражение на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке из-за его неявки на игру с Ниманном. Россиянин заявил, что проспал партию из-за джетлага.

«Буду рад сыграть с Дубовым блиц-матч на любых условиях. Я оплачу поездку и проживание и готов перевести 10 тысяч долларов в любой благотворительный фонд, если он победит», – написал Ниманн .