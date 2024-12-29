Светлана Журова: «В шахматах у нас прекрасная школа, почти не влияет ситуация в мире. Мы являемся лидерами»

Журова считает, что ситуация в мире не отражается на российских шахматистах.

В Нью-Йорке прошел чемпионат мира по рапиду. Победу одержал 18-летний россиянин Володар Мурзин, Александр Грищук занял второе место, Ян Непомнящий – третье.

«В шахматах у нас прекрасная школа, почти не влияет ситуация в мире. Мы являемся лидерами в мире. У нас подготовка идет с самого детства, закладываются основные базисы.

Во многих семьях у нас играют и имеют навыки игры в шахматы. Не думаю, что в мире много таких стран, где это распространено. А у нас это идет уже с самого детства», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.