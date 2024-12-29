Светлана Журова: «В шахматах у нас прекрасная школа, почти не влияет ситуация в мире. Мы являемся лидерами»
Журова считает, что ситуация в мире не отражается на российских шахматистах.
В Нью-Йорке прошел чемпионат мира по рапиду. Победу одержал 18-летний россиянин Володар Мурзин, Александр Грищук занял второе место, Ян Непомнящий – третье.
«В шахматах у нас прекрасная школа, почти не влияет ситуация в мире. Мы являемся лидерами в мире. У нас подготовка идет с самого детства, закладываются основные базисы.
Во многих семьях у нас играют и имеют навыки игры в шахматы. Не думаю, что в мире много таких стран, где это распространено. А у нас это идет уже с самого детства», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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