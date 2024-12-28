Городецкий о ситуации с Карлсеном: «Правила абсолютно бредовые. Каким образом игра в джинсах и кроссовках кому-то мешает или снижает зрительский интерес?»

Илья Городецкий назвал бредовыми правила дресс-кода на шахматных турнирах.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

«Я довольно давно не связан обязательствами ни с какими шахматными институциями, поэтому и раньше констатировал, что многие решения FIDE вызывают вопросы. Но надо быть объективным: в большинстве их решений, даже самых спорных и критикуемых, я видел логику. Что касается дресс-кода – здесь, увы, невозможно найти объяснение тому, что делает Международная шахматная федерация.

Первым турниром, которое организовывало новое руководство во главе с Аркадием Дворковичем , был ЧМ по быстрым шахматам в 2018 году в Санкт-Петербурге. Частью новой команды стал тогда и я, возглавив онлайн-комиссию ФИДЕ. Одним из первых решений стало существенное ужесточение дресс-кода на предстоящем ЧМ.

Могу сказать, что даже внутри самого ФИДЕ было, мягко скажем, недоумение по поводу этих правил, одним из многочисленных «недоумевающих» был и я. На мой взгляд, правила абсолютно бредовые. Каким образом игра в шахматном турнире в джинсах и кроссовках кому-то мешает или снижает зрительский интерес? Особенно когда речь идет о массовом турнире, где играют сотни людей?

Насколько мне известно, в руководстве ФИДЕ есть конкретный чиновник, который лоббирует это более чем сомнительное правило, он в него очень верит. И сегодня ночью по московскому времени мы увидели, к чему приводит упорное отстаивание какого-то абсурда вопреки мнению зрителей, участников и экспертов», – сказал экс-руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов