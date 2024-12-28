Сергей Рублевский: «В последние годы Карлсену многое сходило с рук. Человек привык к особым условиям»

Сергей Рублевский считает, что в последние годы Карлсену многое сходило с рук.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

– Если Непомнящий ограничился штрафом, то Карлсена и вовсе сняли с турнира из-за несоблюдения дресс-кода. В ваше время тоже были такие суровые правила?

– Почти всю мою активную карьеру никакого дресс-кода на турнирах ФИДЕ не было. Он появился, когда я уже заканчивал. Могу сказать, отменять дресс-код после этого случая не стоит. Без него шахматные турниры смотрятся непрезентабельно.

А вот насколько он должен быть строгий и как соблюдаться – это другой вопрос. Такие вещи надо обсуждать заранее, а не во время турнира. Перед любым крупным стартом организаторы делают долгое совещание с игроками, где отвечают на все вопросы.

– Дисквалификация за джинсы не перебор?

– Она наступила из-за того, что Магнус не захотел выполнить требования. Штраф выписали, а я все равно не буду переодеваться. Все-таки речь идет об опытном игроке, для которого это не первый турнир в карьере.

Понятно, что в последние годы Карлсену многое сходило с рук. Не только несоблюдение дресс-кода. Помню, он игнорировал пресс-конференции, на прошлом ЧМ в Самарканде у него была отдельная комната отдыха (многим игрокам это не нравилось).

Человек привык к особым условиям. Но когда правила стали равны для всех, то произошел такой момент. Безусловно, неприятный, – сказал главный тренер женской сборной России.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов