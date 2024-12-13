Сергей Смагин: «Пока из россиян только Непомнящий имеет реальные шансы попасть на турнир претендентов и вести борьбу за мировую шахматную корону»
12 декабря индиец Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам, победив представителя Китая Дин Лижэня.
«Этот цикл закончился, но уже идет отбор на турнир претендентов. Я думаю, что из наших шахматистов попасть на турнир претендентов и вести борьбу за мировую шахматную корону пока реальные шансы имеет только Ян.
Может также побороться и Андрей Есипенко, который одержал вчера победу на турнире в Катаре и был близок в прошлом году к попаданию на турнир претендентов в Торонто.
Главным фаворитом, на мой взгляд, будет Фабиано Каруана, если попадет туда. Это, пожалуй, самый стабильный шахматист последних лет, он вполне может навязать борьбу Гукешу», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш
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