Сергей Смагин: «Пока из россиян только Непомнящий имеет реальные шансы попасть на турнир претендентов и вести борьбу за мировую шахматную корону»

Смагин считает, что Непомнящий может вновь сыграть в матче за шахматную корону.

12 декабря индиец Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам, победив представителя Китая Дин Лижэня.

«Этот цикл закончился, но уже идет отбор на турнир претендентов. Я думаю, что из наших шахматистов попасть на турнир претендентов и вести борьбу за мировую шахматную корону пока реальные шансы имеет только Ян.

Может также побороться и Андрей Есипенко , который одержал вчера победу на турнире в Катаре и был близок в прошлом году к попаданию на турнир претендентов в Торонто.

Главным фаворитом, на мой взгляд, будет Фабиано Каруана, если попадет туда. Это, пожалуй, самый стабильный шахматист последних лет, он вполне может навязать борьбу Гукешу», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш