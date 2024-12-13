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Сергей Смагин: «Пока из россиян только Непомнящий имеет реальные шансы попасть на турнир претендентов и вести борьбу за мировую шахматную корону»

Смагин считает, что Непомнящий может вновь сыграть в матче за шахматную корону.

12 декабря индиец Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам, победив представителя Китая Дин Лижэня. 

«Этот цикл закончился, но уже идет отбор на турнир претендентов. Я думаю, что из наших шахматистов попасть на турнир претендентов и вести борьбу за мировую шахматную корону пока реальные шансы имеет только Ян.

Может также побороться и Андрей Есипенко, который одержал вчера победу на турнире в Катаре и был близок в прошлом году к попаданию на турнир претендентов в Торонто.

Главным фаворитом, на мой взгляд, будет Фабиано Каруана, если попадет туда. Это, пожалуй, самый стабильный шахматист последних лет, он вполне может навязать борьбу Гукешу», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoтурнир претендентов
logoАндрей Есипенко
logoматч на первенство мира
ТАСС
Сергей Смагин
logoЯн Непомнящий
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