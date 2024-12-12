Карпов о победе Гукеша на первенстве мира: «Большой сюрприз от индийских шахмат. Казалось, Дин Лижэнь восстанавливается, и они выйдут на дополнительные партии»
Анатолий Карпов назвал большим сюрпризом победу Гукеша на первенстве мира.
18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу обыграл действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня (7,5:6,5) и стал самым молодым в истории обладателем шахматной короны.
«Результат неожиданный. Лижэнь играл не лучшим образом, но ближе к концу набрал форму. Казалось, он восстанавливается, и соперники выйдут на дополнительные партии. Но в итоге Доммараджу одержал победу, стал вторым чемпионом мира из Индии и самым молодым в истории.
Не следил за каждой партией, чтобы детально комментировать, но отмечу, что это колоссальный успех. А также большой сюрприз от индийских шахмат», – сказал двенадцатый чемпион мира Карпов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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