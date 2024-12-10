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  • Сергей Шипов: «ФИДЕ пора идти своим путем и не оглядываться на МОК. Перестать издеваться над нашими спортсменами, прекратить дискриминацию, вернуть гимн и флаг»
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Сергей Шипов: «ФИДЕ пора идти своим путем и не оглядываться на МОК. Перестать издеваться над нашими спортсменами, прекратить дискриминацию, вернуть гимн и флаг»

Сергей Шипов призвал ФИДЕ не ориентироваться на МОК в санкциях против россиян.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) до 2026 года продлила допуск российских спортсменов до соревнований, но по-прежнему в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

«Я не считаю, что за это решение нужно бить земной поклон ФИДЕ. Пора перестать издеваться над нашими спортсменами, прекратить эту дискриминацию и вернуть гимн и флаг.

Этот вопрос уже обсуждался, но пока идет заигрывание с Международным олимпийским комитетом (МОК), который явно пока не настроен что-то менять. ФИДЕ пора идти своим путем и не оглядываться на эту организацию», – сказал гроссмейстер и комментатор шахмат Шипов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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