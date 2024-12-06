Крамник о жизни в Швейцарии: «Я никогда не стану стопроцентным швейцарцем. Да и паспорта у меня нет никакого другого, кроме российского»

Владимир Крамник признался, что не хочет брать другой паспорт, кроме российского.

– Вы давно живете в Швейцарии. Можете сказать, что ощущаете себя там дома, стали своим?

– Я с 16 лет по полгода ездил по турнирам, поэтому понятие дома для меня сложное. У меня нет привязанности к месту, есть привязанность к людям. Мой дом там, где моя семья.

Конечно, я никогда не стану стопроцентным швейцарцем. Да и паспорта у меня нет никакого другого, кроме российского.

– Почему нет, ведь ваша жена француженка (Крамник с 2006 года женат на журналистке Мари-Ло Жермон, у них дочь Дарья и сын Вадим – Спортс)?

– Это философский вопрос. Не хочу брать другой паспорт, потому что по культуре я все равно российский человек. Я хорошо ассимилирован в Европе, но как ни крути, мне легче находить общий язык с русскоязычными.

– Ваши дети говорят по-русски?

– Дочка хорошо говорит, сын – чуть хуже. Но думаю, тоже обучим до конца. У меня и жена уже по-русски говорит неплохо. Всех заставил, ха-ха. Такая вот у нас многоязычная семья.

С женой мы говорим по-английски, с детьми жена – на французском, я – на русском. Но порой тоже сбиваюсь на английский.

– Почему вы все не говорите по-французски?

– А я его до конца так и не выучил. Конечно, в быту немного говорю, но не более. Я тут повторяю путь Бориса Васильевича Спасского.

Он тоже был женат на француженке, лет тридцать прожил в Париже, но французский язык не выучил. И мне рассказывали, что в какой-то момент он у себя в кабинете повесил плакат. Специально нашел такое место, чтобы все время его видеть, куда ни сядь. Там фломастером, огромными буквами было написано: «Учи французский, дурак!»

Вы думаете, выучил? Конечно, нет!

– Если посмотреть телевизор, кажется, что жизнь в Европе за последние три года стала катастрофой: инфляция, безработица, везде бомжи... Так и есть?

– Швейцария – это все-таки самая успешная и привилегированная страна Европы. Здесь очень высокие зарплаты (хотя я вот никакой зарплаты не получаю) и, соответственно, высокие цены. Но если цены процентов на 50 выше, чем в остальной Европе, то зарплаты – процентов на 100.

Поэтому люди, которые имеют местный паспорт и работают здесь, не жалуются. По уровню комфорта и образования для детей все на порядок выше, чем в других европейских странах.

Но к сожалению, стоит куда-то выехать – и совсем другая картина. Раньше мы жили во Франции, и там действительно ситуация резко ухудшилась. Париж – фантастический город, но сейчас это уже не тот Париж, что был раньше. Падают доходы у людей, падает безопасность...

Недавно я ездил в Германию на поезде, и вот выхожу с вокзала, а на моем пути встают три огромных полицейских с автоматами наперевес. И говорят: Welcome! Нормальный «велкам», когда в городе тебя встречают три бугая с автоматами? Я был ошарашен.

– А в Москве бываете?

– Сейчас реже, потому что не так просто стало добираться. Но пару раз в год прилетаю. В ближайшие месяц-два вот собираюсь заскочить, – рассказал 14-й чемпион мира по шахматам.

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