Сергей Карякин: «Очень многие западные спортсмены не могут афишировать, что дружат с представителем России и хотят участвовать в турнирах в России»
Сергей Карякин считает, что многие спортсмены Запада хотят на турниры в Россию.
«В целом я могу сказать, что очень многие западные спортсмены не могут афишировать то, что они дружат с представителем России, что они хотят участвовать в турнирах в России», – заявил претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года, сенатор от Крыма Карякин.
При этом гроссмейстер отметил, что некоторые западные спортсмены все же продолжают приезжать на российские соревнования.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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