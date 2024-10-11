Ян Непомнящий снялся с турнира WR Chess Masters Cup в Лондоне из-за того, что не получил визу
Ян Непомнящий снялся с турнира WR Chess Masters Cup в Лондоне.
Шахматист не смог получить британскую визу. Турнир пройдет с 14 по 18 октября.
Ранее по той же причине Непомнящий пропустил соревнования Global Chess League.
«Задержали документы и к первому турниру, и сейчас к WR Chess Masters Cup. Начало турнира 14 октября, визы нет, поэтому замена», – сообщила менеджер гроссмейстера Зоя Арнацкая.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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