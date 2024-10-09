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  • 9-летний шахматист Шогджиев: «Я буду болеть за Дин Лижэня. Как-то странно, если корону выигрывает 18-летний Гукеш»
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9-летний шахматист Шогджиев: «Я буду болеть за Дин Лижэня. Как-то странно, если корону выигрывает 18-летний Гукеш»

Шахматный вундеркинд Роман Шогджиев оценил шансы Гукеша против Дин Лижэня.

Россиянину Шогджиеву 9 лет. В декабре прошлого года он обыграл пятерых гроссмейстеров на чемпионате мира по рапиду и блицу.

– Что думаете про матч Дин Лижэня и Гукеша, который стартует в Сингапуре в конце ноября?

– Учитывая текущую форму Лижэня, все идет к тому, что Гукеш выиграет. Шансы 80/20 не в пользу 17-го чемпиона мира. Но вдруг что-то случится? Дин неожиданно преобразится или индиец в какой-то момент расслабится.

Я буду болеть за Дин Лижэня. Мне как-то жаль Лижэня, который не справился с давлением после завоевания короны. Плюс Гукеш может стать самым молодым чемпионом мира в истории. Как-то странно, если корону выигрывает 18-летний шахматист.

Еще меня смущает, что он пробрался в турнир претендентов. По-хорошему, там должен был быть Аниш Гири (который лидировал в категории FIDE Circuit-2023, но Гукеш опередил его после кругового турнира в Ченнаи, организованного в конце года – Спортс’‘).

– Хотели бы, чтобы Карлсен вернулся в чемпионский цикл?

– Думаю, если в Сингапуре выиграет Гукеш, то на это есть шансы. Если Дин защитит титул, то нет. Вообще интересно было бы посмотреть противостояние Магнуса и Гукеша, – цитирует Шогджиева «СЭ».

Почему в шахматах бум вундеркиндов? Есть даже «Месси» и 8-летний россиянин, впечатливший Карлсена

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМагнус Карлсен
logoАниш Гири
logoДин Лижэнь
logoСпорт-Экспресс
Гукеш Доммараджу
Роман Шогджиев
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