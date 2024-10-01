Ян Непомнящий пропустит турнир Global Chess League-2024, так как не получил визу в Великобританию
Ян Непомнящий пропустит турнир Global Chess League-2024 из-за проблемы с визой.
Турнир пройдет с 3 по 12 октября в Лондоне. Непомнящего заменит Алиреза Фируджа.
«Очень интенсивный график был летом. Все этапы Grand Chess Tour, плюс был еще командный чемпионат мира в Казахстане и много онлайн-турниров.
Сейчас у меня наступает небольшой перерыв до конца года, отчасти это связано с визовыми проблемами. Долго делается виза в Великобританию, поэтому я уже точно пропускаю Global Chess League-2024.
Возможно, сыграю на WR Chess Masters Cup-2024 (c 14 по 18 октября), но гарантии, конечно, нет», – сказал шахматист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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