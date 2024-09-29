Непомнящий победил на мемориале Гашимова по рапиду и блицу, Абдусатторов – 2-й, Артемьев – 4-й, Раппорт – 8-й
Ян Непомнящий одержал победу на мемориал Вугара Гашимова в Азербайджане.
Соревнования проходили с 26 по 28 сентября. Участники провели один круг в рапид, а также два в блиц.
Мемориал Вугара Гашимова
Шуша, Азербайджан
Итоговое положение
1. Ян Непомнящий (Россия) – 19 очков
2. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 18
3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 16
4. Владислав Артемьев (Россия) – 14,5
5. Айдын Сулейманлы (Азербайджан) – 13,5
6. Аравинд Читамбарам (Индия) – 13
7. Рауф Мамедов (Азербайджан) – 9
8. Рихард Раппорт (Венгрия) – 9
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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