Непомнящий победил на мемориале Гашимова по рапиду и блицу, Абдусатторов – 2-й, Артемьев – 4-й, Раппорт – 8-й

Ян Непомнящий одержал победу на мемориал Вугара Гашимова в Азербайджане.

Соревнования проходили с 26 по 28 сентября. Участники провели один круг в рапид, а также два в блиц.

Мемориал Вугара Гашимова

Шуша, Азербайджан

Итоговое положение

1. Ян Непомнящий (Россия) – 19 очков

2. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 18

3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 16

4. Владислав Артемьев (Россия) – 14,5

5. Айдын Сулейманлы (Азербайджан) – 13,5

6. Аравинд Читамбарам (Индия) – 13

7. Рауф Мамедов (Азербайджан) – 9

8. Рихард Раппорт (Венгрия) – 9