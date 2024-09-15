Тунаара Федорова и Николай Стручков стали чемпионами мира по шашкам‑64 в классической дисциплине

Россияне Тунаара Федорова и Николай Стручков стали чемпионами мира по шашкам-64.

Турнир прошел в Московской области. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран. Стручков и Федорова победили в классической дисциплине. В быстрой игре победы одержали белорус Игорь Михальченко и россиянка Анастасия Архангельская. В молниеносной игре золото у россиян Романа Щукина и Сандаары Апросимовой.