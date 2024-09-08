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Глава Международной федерации шашек: «Решение о возвращении гимна и флага россиянам и белорусам было непростым. Оно встретило некоторое сопротивление»

Решение о возвращении российским игрокам в шашки флага и гимна встретило сложности

Об этом рассказал президент Международной федерации шашек (IDF) Владимир Лангин.

В конце июня стало известно, что IDF разрешает россиянам и белорусам выступать на соревнованиях с флагом и гимном. 

«У нас довольно дружная федерация, но решение о возвращении гимна и флага российским и белорусским спортсменам было непростым, оно встретило некоторое сопротивление.

Хочу подчеркнуть, что мы были одной из немногих федераций, кто не прекращал участие спортсменов из этих стран, несмотря на давление.

Это первый турнир, где россияне и белорусы играют под своим флагом, что дает соревнованиям особый статус», – сказал Лангин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
шашки
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