Карпов о санкциях против российских шахматистов: «ФИДЕ занимается глупостью, и все»

Теги ФИДЕ Анатолий Карпов Сергей Карякин Шахматы

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов высказался о санкциях против российских шахматистов.

В частности, Карпов прокомментировал отказ гроссмейстера Сергея Карякина выступать на Кубке мира под нейтральным флагом.

«Карякин давно озвучил свою позицию не выступать на турнирах без флага России. Это (отказ от Кубка мира – Sports.ru) не стало сюрпризом и новостью.

Но ФИДЕ (Международная шахматная федерация – Sports.ru) занимается глупостью, и все», – заявил Карпов.

Сейчас россияне не допускаются к командным турнирам под эгидой ФИДЕ, но могут выступать на индивидуальных в нейтральном статусе.

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1 комментарий

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Olga.t
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