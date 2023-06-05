Карпов о санкциях против российских шахматистов: «ФИДЕ занимается глупостью, и все»

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов высказался о санкциях против российских шахматистов.

В частности, Карпов прокомментировал отказ гроссмейстера Сергея Карякина выступать на Кубке мира под нейтральным флагом.

«Карякин давно озвучил свою позицию не выступать на турнирах без флага России. Это (отказ от Кубка мира – Sports.ru) не стало сюрпризом и новостью.

Но ФИДЕ (Международная шахматная федерация – Sports.ru) занимается глупостью, и все», – заявил Карпов.

Сейчас россияне не допускаются к командным турнирам под эгидой ФИДЕ, но могут выступать на индивидуальных в нейтральном статусе.