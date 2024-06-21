Сборная России выиграла командный турнир по блицу на Играх БРИКС.

Российская команда в составе Владислава Артемьева, Андрея Есипенко, Екатерины Лагно и Валентины Гуниной набрала 21 матчевое очко.

Второе место заняла сборная Китая (20 очков), третье – Узбекистана (18).

Всего на Играх БРИКС российские шахматисты завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали в личном зачете, а также два золота в командных соревнованиях.