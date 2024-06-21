Сборная России выиграла командный турнир по блицу на Играх БРИКС

Теги сборная России Валентина Гунина Екатерина Лагно Владислав Артемьев Андрей Есипенко Игры БРИКС Шахматы

Сборная России выиграла командный турнир по блицу на Играх БРИКС.

Российская команда в составе Владислава Артемьева, Андрея Есипенко, Екатерины Лагно и Валентины Гуниной набрала 21 матчевое очко.

Второе место заняла сборная Китая (20 очков), третье – Узбекистана (18).

Всего на Играх БРИКС российские шахматисты завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали в личном зачете, а также два золота в командных соревнованиях. 

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