Екатерина Лагно: «Движение за права женщин в шахматах, может, и есть. Но нас пока не слышат»

Екатерина Лагно ответила на вопрос о борьбе за права женщин в шахматах.

Также она высказалась о матче и Хосе Мартинеса (Jospem).

– Что думаете про матч Крамника с Жоспемом, которого обвиняли в читерстве? Удивительно увидеть поражение Владимира?

– Ой, я, если честно, в этот момент была очень занята, поэтому не за всем следила. Был, разумеется, большой ажиотаж вокруг этого матча. Но, как мне кажется, в какой-то момент Владимир Борисович будто бы начинал уставать чисто физически. Мне показалось, что, когда они играют вживую, Крамник обыгрывает Жоспема, особенно в простых позициях. Это чисто мое мнение. Однако счет на табло, поэтому не знаю...

– А разговоры о читерстве, как к ним относитесь?

– Вообще это, конечно, болезненная тема. Как мы к ней относимся?.. Надеемся, что этого не будет, с этим надо бороться.

– Как вам идея Вадима Розенштейна о коммерческом турнире с призовым фондом сразу в четыре миллиона долларов? Возможно ли что-то подобное устроить в женских шахматах?

– Пока, наверное, нет. Вот сейчас провели в Норвегии параллельно с мужским турниром женский и, пожалуй, впервые в истории – с одинаковым призовым фондом. Поэтому, может быть, когда-нибудь до нас тоже до этого дойдет.

– В теннисе, к слову, девушки очень часто говорят о том, что должны быть одинаковые призовые у мужчин и женщин согласно стратегии гендерного равенства. В шахматах такого движения нет пока?

– Может, оно и есть – такое движение за права женщин в шахматах. Но нас пока не слышат, – сказала .

Матч года в медиашахматах: Крамник заподозрил соперника в читерстве и сыграл с ним вживую – чем кончилось?