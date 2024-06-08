«У Гукеша очень странные перепады, Дин Лижэнь очень резко сдал. Два кота в мешке играют». Грищук о матче за шахматную корону

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Александр Грищук назвал матч Гукеша и Дин Лижэня игрой «двух котов мешке».

С 20 ноября по 15 декабря китаец Дин Лижэнь и индиец Гукеш Доммараджу сыграют в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

– Пересматривал недавно турнир претендентов 2014 года, где Ананд выиграл. Ему хватило для чистого первого места +2. Получились очень ровные соревнования. А в Торонто (на победном для Гукеша турнире претендентов-2024 – Sports), наоборот, мы увидели крайне неровный турнир. Лидеры очень много набрали, а аутсайдеры – очень мало. Плюс уровень игры Гукеша – какой-то высочайший.

– Он все-таки фейк?

– Пока сложно на данный вопрос ответить. После Торонто в следующем же турнире в Бухаресте он занял последнее место. Очень странные перепады и в результатах, и в уровне игры. Крайне сложно его охарактеризовать.

– Можно ли сказать, что победа Доммараджу Гукеша окончательно оформила некую смену поколений в шахматах?

– Молодые растут и становятся сильнее. Здесь ничего удивительного нет. Вопрос в том, как именно это произошло. Насколько уверенно Гукеш выиграл турнир! В последней партии, где ему необходима была ничья, совершенно не нервничал. Хотя играл черными против Хикару.

Обычно в такой ситуации идут на супернадежный дебют, чтобы дольше играть по анализу. А он сыграл довольно смелое начало. Сбил Накамуру с подготовки. Впоследствии без проблем сделал ничью. В целом очень непривычная игра. Таких шахматистов не припомню.

Даже Магнус (Карлсен), когда выиграл свой единственный в карьере турнир претендентов, на финише крайне нервничал. Проиграл в последнем туре Свидлеру, до этого – Иванчуку. А тут будто робот. Очень странное впечатление от его игры. <...>

– Гукеш сыграет с Дин Лижэнем в конце этого года. Индия против Китая. Кто фаворит?

– Два кота в мешке играют. Дин очень резко сдал. Тот, которого я помню, считался шахматистом номером два в мире. Мне он казался гораздо более сильным, чем Каруана. В последние годы с началом пандемии стал играть на 200 пунктов слабее. На каком уровне он будет играть в матче, предсказать не могу.

То же самое и Гукеш. Если он выступит так же, как на турнире претендентов, то даже у Дина пятилетней давности особых шансов нет. С другой стороны, может показать уровень игры на турнире в Бухаресте. Поэтому может получиться как противостояние на уровне 2850, так и на 2600 максимум. Абсолютно непредсказуемо, – сказал трехкратный чемпион мира по блицу Грищук.

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