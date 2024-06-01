«Нынешняя система абсурдна». Ян Непомнящий об отборе на турнир претендентов

Теги турнир претендентов Aeroflot Open Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Амин Табатабаи Шахматы

Ян Непомнящий назвал абсурдной систему отбора на турнир претендентов.

Российский гроссмейстер отметил разницу в статусе соревнований, за которые начисляют очки, необходимые для отбора на турнир претендентов.

«Мне кажется, это довольно сырая система. Что касается опен-турниров, то, конечно, надо стимулировать игру в опенах, но, например, есть замечательный турнир «Аэрофлот Опен», где первые несколько фамилий участников узнаваемы, но дальше идет большое число людей не очень сильных.

И победа в этом турнире дает очков больше, чем за второе место в турнире претендентов. Победивший в этом году на «Аэрофлот Опен» иранец Амин Табатабаи получил почти 20 очков, Хикару Накамура за дележку второго-четвертого места на турнире претендентов получил 19 с чем-то, я получил 17, Фабиано Каруана – 15. Окей. Уже этого примера достаточно.

Да, «Аэрофлот Опен» хороший турнир, сильный, конкурентный, но это разный уровень с турниром претендентов. Не значит, что круговики должны выше оцениваться, но нынешняя система уже поэтому абсурдна», – сказал участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий.

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