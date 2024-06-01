«Нынешняя система абсурдна». Ян Непомнящий об отборе на турнир претендентов

Ян Непомнящий назвал абсурдной систему отбора на турнир претендентов.

Российский гроссмейстер отметил разницу в статусе соревнований, за которые начисляют очки, необходимые для отбора на турнир претендентов.

«Мне кажется, это довольно сырая система. Что касается опен-турниров, то, конечно, надо стимулировать игру в опенах, но, например, есть замечательный турнир «Аэрофлот Опен», где первые несколько фамилий участников узнаваемы, но дальше идет большое число людей не очень сильных.

И победа в этом турнире дает очков больше, чем за второе место в турнире претендентов. Победивший в этом году на «Аэрофлот Опен» иранец Амин Табатабаи получил почти 20 очков, Хикару Накамура за дележку второго-четвертого места на турнире претендентов получил 19 с чем-то, я получил 17, Фабиано Каруана – 15. Окей. Уже этого примера достаточно.

Да, «Аэрофлот Опен» хороший турнир, сильный, конкурентный, но это разный уровень с турниром претендентов. Не значит, что круговики должны выше оцениваться, но нынешняя система уже поэтому абсурдна», – сказал участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий.

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