Тренер Непомнящего: «В партии с Видитом Ян был на грани поражения. Но вмешался цейтнот, и он чудесным образом одержал важную победу»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Владимир Поткин ТАСС Видит Сантош Гуджрати Шахматы

Тренер Непомнящего прокомментировал его победу над Видитом в турнире претендентов.

В 11-м туре российский шахматист Ян Непомнящий черными обыграл индийца Видита Сантоша Гуджрати, после чего стал единоличным лидером турнира.

«Было видно, что Видит пошел на борьбу, разменял ферзей, но Яна рисунок устроил, давил по времени, и настрой у него был решительный.

Но в какой-то момент индийский шахматист сильно заиграл, Ян был на грани поражения, но в силу вмешался цейтнот и Непомнящий чудесным образом раскрутится, одержал важную победу.

Победа Яна напомнила его партию с Ван Хао в Екатеринбурге. Там тоже в русской партии Ян семь часов бился, но одержал победу», – отметил Владимир Поткин.

Непомнящий все ближе к матчу за корону. Расклады турнира претендентов – ждать ли третью победу?

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну, если быть честным, большую часть партии Ян стоял лучше. Да, в какой-то момент он наглупил, сделал несколько средних и плохих ходов и из +0,5 получил чуть ли не -1,5...
Но, это длилось тоже недолго, тоже буквально 3-4 хода, а потом уже Видит стал чудить)) Победы Видит в той партии не заслужил, максимум ничью.
+7
0
+7
Ответ Антон Тимофеев
Ну, если быть честным, большую часть партии Ян стоял лучше. Да, в какой-то момент он наглупил, сделал несколько средних и плохих ходов и из +0,5 получил чуть ли не -1,5... Но, это длилось тоже недолго, тоже буквально 3-4 хода, а потом уже Видит стал чудить)) Победы Видит в той партии не заслужил, максимум ничью.
К счастью, шахматисты не видят сразу, как реагирует движок на их ходы, иначе сразу бы сходили с ума при падении оценки на пункт и выше)
+1
0
+1
Ответ Антон Тимофеев
Ну, если быть честным, большую часть партии Ян стоял лучше. Да, в какой-то момент он наглупил, сделал несколько средних и плохих ходов и из +0,5 получил чуть ли не -1,5... Но, это длилось тоже недолго, тоже буквально 3-4 хода, а потом уже Видит стал чудить)) Победы Видит в той партии не заслужил, максимум ничью.
Так и Ян не заслужил победы, однако победил, воспользовался нестабильным эмоциональным положением индийца🤷
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий