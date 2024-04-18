Тренер Непомнящего: «В партии с Видитом Ян был на грани поражения. Но вмешался цейтнот, и он чудесным образом одержал важную победу»

Тренер Непомнящего прокомментировал его победу над Видитом в турнире претендентов.

В 11-м туре российский шахматист черными обыграл индийца Видита Сантоша Гуджрати, после чего стал единоличным лидером турнира.

«Было видно, что Видит пошел на борьбу, разменял ферзей, но Яна рисунок устроил, давил по времени, и настрой у него был решительный.

Но в какой-то момент индийский шахматист сильно заиграл, Ян был на грани поражения, но в силу вмешался цейтнот и Непомнящий чудесным образом раскрутится, одержал важную победу.

Победа Яна напомнила его партию с Ван Хао в Екатеринбурге. Там тоже в русской партии Ян семь часов бился, но одержал победу», – отметил .

Непомнящий все ближе к матчу за корону. Расклады турнира претендентов – ждать ли третью победу?