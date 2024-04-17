Сергей Шипов: «У Непомнящего не идет игра на победу. С другой стороны, никто не выигрывает много партий, турнир очень плотный»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Сергей Шипов Хикару Накамура Фабиано Каруана Видит Сантош Гуджрати Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Шахматы

Сергей Шипов поделился ожиданиями от игры Непомнящего на турнире претендентов.

По итогам 10 туров Непомнящий и индиец Гукеш Доммараджу делят первое место – у них по 6 очков. На 0,5 очка отстают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также индиец Рамешбабу Прагнанадха. 

«У Яна не идет игра на победу, но он сохраняет лидирующую позицию. Я думаю, его задача заключается в том, чтобы не проигрывать партии и где-то кого-то зацепить.

С другой стороны, никто и не выигрывает много партий, турнир очень плотный, так что еще одной победы может вполне хватить.

Сегодня он играет черными с Видитом, и я не думаю, что здесь Ян будет рисковать. Надо смотреть, как по дебюту сложится.

Также к Непомнящему и Гукешу подкрадываются американцы и молодой индиец, это очень опасно. Концовка будет очень интересной», – сказал гроссмейстер.

3 комментария
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Ох уж этот молодой индиец, подкрадывающийся к Гукешу
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8,5 очков, как минимум, гарантируют тай-брейк. 9 - первое место.
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Будет ли эта концовка интересна для Яна...
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