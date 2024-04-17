Сергей Шипов: «У Непомнящего не идет игра на победу. С другой стороны, никто не выигрывает много партий, турнир очень плотный»

Сергей Шипов поделился ожиданиями от игры Непомнящего на турнире претендентов.

По итогам 10 туров Непомнящий и индиец Гукеш Доммараджу делят первое место – у них по 6 очков. На 0,5 очка отстают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также индиец Рамешбабу Прагнанадха.

«У Яна не идет игра на победу, но он сохраняет лидирующую позицию. Я думаю, его задача заключается в том, чтобы не проигрывать партии и где-то кого-то зацепить.

С другой стороны, никто и не выигрывает много партий, турнир очень плотный, так что еще одной победы может вполне хватить.

Сегодня он играет черными с Видитом, и я не думаю, что здесь Ян будет рисковать. Надо смотреть, как по дебюту сложится.

Также к Непомнящему и Гукешу подкрадываются американцы и молодой индиец, это очень опасно. Концовка будет очень интересной», – сказал гроссмейстер.