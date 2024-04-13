Тренер Непомнящего: «Яну во многих партиях сопутствует удача. Против индийцев он был на грани поражения, но за счет борьбы до конца сумел спастись»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Владимир Поткин Шахматы

Тренер Яна Непомнящего отметил, что ему везет на турнире претендентов.

Российский гроссмейстер лидирует после семи туров.

«Яну во многих партиях сопутствует удача. Это хорошо. Против индийских шахматистов он был на грани поражения, но за счет борьбы до конца, которая ему всегда была присуща, сумел спастись.

Хорошие новости, что во втором круге у Яна будет больше белого цвета. Первый круг он провел удачно – ни одной партии не проиграл, две выиграл. Второй круг он будет играть уже с позиции лидера, это важно.

Хотя индийские шахматисты быстрые, опасные, Непомнящий справился. Удерживать лидерство после первого круга – это достижение для Яна», – сказал Владимир Поткин.

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