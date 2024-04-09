Непомнящий об отборе на турнир претендентов: «ФИДЕ не любит серьезные решения – если речь не о том, чтобы штрафовать участников ЧМ по блицу»

Ян Непомнящий отметил минусы отбора на турнир претендентов.

«Когда я начал играть на турнирах претендентов, сразу же случилось многое – ковид, отказ Теймура Раджабова. После этого Раджабова допустили до следующего турнира – по-моему, это сомнительное решение, но ладно, в этом есть логика. С другой стороны, есть и вопрос: почему ты должен играть второй год на турнире, если сам решил отказаться – не важно, по какой причине.

Я к тому, что это было его собственное решение, его никто не заставлял, все остальные же приехали. В Мадриде Раджабов играл снова по решению ФИДЕ.

Так что эти турниры немного с душком. Думаю, это очевидно практически для всех.

Насколько я знаю, Дин Лижэнь перед турниром-2022 мог играть на Гран-при и был в списках участников. Не знаю, что случилось – может, проблемы с визой, но он не играл. Хотя он был одним из главных фаворитов. Не похоже, что у него никогда не было шанса (отобраться на турнир претендентов по регламенту), но он так и не сыграл ни одной партии. Так что он не особо переживал за квоту по рейтингу, но как только возник этот вариант, сразу появилась какая-то активность – выглядело не очень хорошо.

По сути ситуация повторилась в декабре прошлого года (речь о турнире для набора рейтинга Алирезы Фируджи – Sports.ru). Возник вопрос насколько это справедливо – проводить дополнительные турниры специально для набора рейтинга, их не было в календаре ФИДЕ за пару недель до начала. Это спорный эпизод, как по мне.

Но ФИДЕ не любит принимать серьезные решения – если только речь не о том, чтобы оштрафовать на пол-очка участников чемпионата мира по блицу. Думаю, это их самое суровое решение за год», – сказал Непомнящий в интервью на ютуб-канале GothamChess.

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