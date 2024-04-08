Карякин о турнире претендентов: «Непомнящий рискует, не боится атаковать, чего не скажешь о его конкурентах»

Теги турнир претендентов Сергей Карякин Ян Непомнящий Фабиано Каруана Шахматы

Сергей Карякин назвал главного соперника Яна Непомнящего на турнире претендентов.

Соревнования в Торонто, где определится соперник китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира, продлятся до 22 апреля. Российский гроссмейстер Непомнящий лидирует после четырех туров, набрав 3 балла.

«Для Яна всегда очень важно было хорошо стартовать. Каждый день слежу за ходом турнира, и Непомнящий явно находится в благоприятном психологическом состоянии.

Все карты у него на руках, он молодец. В каждом туре набирает максимальное количество очков. Не могу сказать, что Ян играет безошибочно, но он рискует, не боится атаковать, чего не скажешь о его конкурентах, многие из которых действуют закрепощенно.

Пока у Непомнящего все получается, но не надо забывать, что это только начало турнира. Отметил бы также Фабиано Каруану, который совсем немного отстает от Яна в общем зачете. Думаю, их личная встреча станет ключевой в борьбе за первое место», – сказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

«Скорее всего, он будет страдать». Карлсен оценил всех на турнире претендентов – верит в Непомнящего?

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1 комментарий
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Для Яна важнее хорошо финишировать. И 2 раза ему это не удалось. Есть такая жизненная поговорка: где 2, там и 3...Исключения бывают, но чрезвычайно редко...
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