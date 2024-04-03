Карякин о турнире претендентов: «Если Непомнящий будет в такой же форме, как в прошлый раз, то конкурентов может ничего не спасти»

Теги турнир претендентов Сергей Карякин Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Ниджат Абасов Шахматы

Сергей Карякин поделился ожиданиями от турнира претендентов.

Турнир стартует в Торонто 4 апреля.

«Мне как шахматисту-профессионалу интересно смотреть турнир претендентов, интересно следить за другими сильнейшими гроссмейстерами.

Турнир этого года в целом ровный, выделяется только [азербайджанец Ниджат] Абасов, который значительно слабее других участников, во всяком случае, по рейтингу. Поэтому он заведомый аутсайдер, но даже он может, с кем-то очень хорошо, с кем-то очень плохо, и от этого может зависеть итоговое расположение.

Но глобально я считаю фаворитами Непомнящего, потому что он выиграл два предыдущих турнира, и [американца Фабиано] Каруану. Он стабильно играет и заслуженно является вторым номером мирового рейтинга – и по силе, и по результатам. Непомнящий и Каруана близки, но американец более стабилен, а Ян будет сильно зависеть от формы.

Если Ян будет в такой же форме, как в прошлый раз, то конкурентов может ничего не спасти. Если нет, то ему будет сложнее. Тем не менее эти двое фавориты. Есть еще [американец Хикару] Накамура, который притворяется, что он такой шахматный стример, любитель, но он тоже может претендовать на победу, если будет в хорошей форме», – сказал Карякин.

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