Карякин о турнире претендентов: «Если Непомнящий будет в такой же форме, как в прошлый раз, то конкурентов может ничего не спасти»

Сергей Карякин поделился ожиданиями от турнира претендентов.

Турнир стартует в Торонто 4 апреля.

«Мне как шахматисту-профессионалу интересно смотреть турнир претендентов, интересно следить за другими сильнейшими гроссмейстерами.

Турнир этого года в целом ровный, выделяется только [азербайджанец Ниджат] Абасов, который значительно слабее других участников, во всяком случае, по рейтингу. Поэтому он заведомый аутсайдер, но даже он может, с кем-то очень хорошо, с кем-то очень плохо, и от этого может зависеть итоговое расположение.

Но глобально я считаю фаворитами Непомнящего, потому что он выиграл два предыдущих турнира, и [американца Фабиано] Каруану. Он стабильно играет и заслуженно является вторым номером мирового рейтинга – и по силе, и по результатам. Непомнящий и близки, но американец более стабилен, а Ян будет сильно зависеть от формы.

Если Ян будет в такой же форме, как в прошлый раз, то конкурентов может ничего не спасти. Если нет, то ему будет сложнее. Тем не менее эти двое фавориты. Есть еще [американец ] Накамура, который притворяется, что он такой шахматный стример, любитель, но он тоже может претендовать на победу, если будет в хорошей форме», – сказал .