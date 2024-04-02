Поткин о договорной партии на ЧМ: «Дубов предложил, а Непомнящий согласился на шуточную партию. На мой взгляд, таких поступков стоит избегать»

Теги Ян Непомнящий Владимир Поткин чемпионат мира по быстрым шахматам Даниил Дубов Шахматы

Тренер Владимир Поткин высказался о договорной партии Непомнящего и Дубова на ЧМ.

В декабре на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде россияне Ян Непомнящий и Даниил Дубов провели партию, где ходили фигурами коней и согласились на ничью на 12-м ходу. Арбитры присудили гроссмейстерами по 0 очков, посчитав результат игры заранее спланированным.

«Я бы не судил строго, все-таки это был рапид и блиц, где шахматисты не настраиваются на отдельную партию, как в классике.

Лично не был в Самарканде, поэтому мне трудно сказать, что произошло на самом деле, но по видео показалось, что Ян не собирался делать ничью таким образом.

А когда Даниил предложил, он согласился на такую в некотором смысле шуточную партию. Хотя, на мой взгляд, таких поступков стоит избегать, тем более что Непомнящий – шахматист амбициозный, сильный.

Не сомневаюсь, что в Торонто [на турнире претендентов] мы увидим интересные шахматы, а этот эпизод останется в прошлом», – сказал Поткин. 

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!

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