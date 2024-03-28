Тренер сборной России Рублевский: «Горячкина и Лагно – фавориты турнира претенденток-2024 наряду с китаянками»

Тренер Сергей Рублевский высказался о шансах россиянок на турнире претенденток.

Турнир пройдет в Торонто с 3 по 22 апреля. Там сыграют российские шахматистки и .

– Что скажете про состояние наших претенденток, учитывая, что до последнего момента было непонятно, получат ли они визу в Канаду или нет?

– Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы принести глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Шахматное сообщество скорбит вместе со всей страной...

Что касается настроя наших ведущих шахматисток, то думаю, все в порядке. Саша и Катя – фавориты турнира претенденток-2024 наряду с китаянками. К этому старту они готовились довольно давно. Всех делателей разглашать не буду, но на подготовке это [неопределенность с визами] никак не сказалось. У всех было четкое понимание, что если Канада откажет кому-то из участников в выдаче визы, то ФИДЕ перенесет турнир в другую страну.

– Уже понятно, насколько заранее они полетят в Канаду?

– Я туда не еду, но уверен, что девушки приедут заранее, чтобы акклиматизироваться. Федерация, личные тренеры, естественно, учитывают этот момент.

– Почему главными конкурентками вы считаете китаянок Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи?

– Все остальные более-менее прогнозируемые, от китаянок же можно ждать чего угодно. Если посмотреть по рейтингу, по классу, то наши девушки будут немного повыше. Но китайские шахматисты и шахматистки умеют собираться и показывать свой максимум в самый ответственный момент. Заметил это еще по командным турнирам. Их надо обыгрывать вчистую. Если дать им шансы, то они всегда их используют.

Возьмем, к примеру, прошлый год. В матче за корону в Астане Дин Лижэнь явно перебрал очков в партиях с классическим контроле, а Ян Непомнящий явно недобрал. В концовке это сказалось. Или как уверенно Лэй Тинцзе выиграла турнир претенденток-2023, который проходил по нокаут-системе, обыграв в финале соотечественницу Тань Чжунъи. Хотя перед тем соревнованием никто не считал их фаворитами, – сказал тренер женской сборной России.