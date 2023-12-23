Александра Горячкина: «Пока нет планов, как готовиться к турниру претенденток. До получения канадской визы – как до Торонто пешком»

Теги турнир претендентов Александра Горячкина Лэй Тинцзе Нургюл Салимова Шахматы

Александра Горячкина пока не знает, как будет готовиться к турниру претенденток.

Турнир, на который отобралась российская шахматистка, пройдет в Торонто со 2 по 25 апреля.

– Уже есть планы, как готовиться к турниру претенденток-2024?

– Честно – пока нет. У меня жесткий декабрь. Что будет дальше – посмотрим.

– Занялись получением канадской визы?

– Да, но до получения визы – как до Торонто пешком.

– Для вас хорошо, что турнир пройдет по круговой системе, а не по нокаут-системе, как последний раз?

– У меня пока нет контракта, я не знаю, в каком формате будет турнир. ФИДЕ и в прошлом году прислали нам контракты с одним форматом, а потом взяли и все поменяли. Так что я не зарекаюсь, у них семь пятниц на неделе.

– Что скажете по составу? Насколько он плотный?

– На предыдущем претендентском я была самой молодой участницей. Сейчас — и близко нет. Состав сильно омолодился. Выстрелили несколько молодых девушек: Рамешбабу Вайшали и Нургюл Салимова.

Лэй Тинцзе выиграла претендентский в прошлом году. Хотя до этого я не видела ее лет пять. Не знала, как она играет. Так что уверенна, что будет очень серьезная борьба, – сказала Горячкина.

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