Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 12-й тур. Непомнящий сыграет с Фируджей, Видит против Абдусатторова и другие партии
27 января Ян Непомнящий сыграет в 12-м туре шахматного Супертурнира в Вейк-ан-Зее.
Tata Steel Chess
Вейк-ан-Зее, Нидерланды
12-й тур
Начало партий – 16:00 по московскому времени.
Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)
Йорден ван Форест (Нидерланды) – Аниш Гири (Нидерланды)
Макс Вармердам (Нидерланды) – Дин Лижэнь (Китай)
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Вэй И (Китай)
Сантош Видит (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Александр Донченко (Германия) – Пархам Магсудлу (Иран)
Доммараджу Гукеш (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Турнирное положение: Абдусатторов – 7,5, Гукеш – 7, Гири, Видит, Прагнанандха, Вэй И – по 6,5, Непомнящий, Фируджа – по 6, Дин Лижэнь – 4,5, Магсудлу, Цзюй Вэньцзюнь, Вармердам, Донченко, ван Форест – по 4.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.