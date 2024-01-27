Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 12-й тур. Непомнящий сыграет с Фируджей, Видит против Абдусатторова и другие партии

Теги результаты супертурнир в Вейк-ан-Зее Ян Непомнящий Аниш Гири Цзюй Вэньцзюнь Дин Лижэнь Вэй И Алиреза Фируджа Сантош Видит Йорден ван Форест Александр Донченко Рамешбабу Прагнанандха Нодирбек Абдусатторов Гукеш Доммараджу Пархам Магсудлу Макс Вармердам Шахматы

27 января Ян Непомнящий сыграет в 12-м туре шахматного Супертурнира в Вейк-ан-Зее.

Tata Steel Chess

Вейк-ан-Зее, Нидерланды

12-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Алиреза Фируджа (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)

Йорден ван Форест (Нидерланды) – Аниш Гири (Нидерланды)

Макс Вармердам (Нидерланды) – Дин Лижэнь (Китай)

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Вэй И (Китай)

Сантош Видит (Индия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Александр Донченко (Германия) – Пархам Магсудлу (Иран)

Доммараджу Гукеш (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Турнирное положение: Абдусатторов – 7,5, Гукеш – 7, Гири, Видит, Прагнанандха, Вэй И – по 6,5, Непомнящий, Фируджа – по 6, Дин Лижэнь – 4,5, Магсудлу, Цзюй Вэньцзюнь, Вармердам, Донченко, ван Форест – по 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

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