Карякин о турнире претендентов: «Непомнящий находится в хорошей форме. Шансы, безусловно, есть»

Сергей Карякин считает, что Ян Непомнящий может выиграть 3-й турнир претендентов.

Непомнящий уже побеждал в 2020 и 2022 годах, после чего дважды уступил в матчах за шахматную корону – норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню. Следующий турнир претендентов пройдет 2-25 апреля 2024 года в Торонто.

«Шансы, безусловно, есть. Хотя бы просто потому, что Непомнящий находится в хорошей форме, до этого два турнира претендентов выиграл. Сейчас в целом на турнирах играет уверенно.

Это будет очень сложный турнир, но тот, кто будет более вынослив и подготовлен, победит», – сказал российский гроссмейстер Карякин.

Также Карякин заявил, что у него самого сейчас нет плана по участию в турнирах.

«Я не знаю [насчет участия в суперфинале чемпионата России], потому что, во-первых, не знаю ни сроков, ни места проведения. Но даже если бы и знал, все равно я еще не начал планировать свой календарный год, поэтому не могу ничего вам сказать.

Вообще ни одного турнира у меня [в планах] пока нет», – отметил Карякин.