Валентина Гунина: «Перед ЧМ мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы»

Теги Валентина Гунина сборная России жен чемпионат мира по быстрым шахматам ТАСС Шахматы

Валентина Гунина отметила высокую конкуренцию в женских шахматах в России.

30 декабря Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, который прошел в Самарканде. 

«Перед чемпионатом мира мы шутили, что с российскими девочками сложнее всего играть на международных турнирах, потому что каждая хочет тебе вырвать волосы, ха-ха.

На чемпионате России у нас было 11 сдвоенных туров и было невероятно сложно. В какие-то моменты сложнее, чем в Самарканде», – сказала Гунина.

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