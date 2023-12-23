Горячкина о Карлсене: «В последнее время Магнус чудит. Очень не понравилось, как он отказался играть матч на первенство мира»

Александра Горячкина рассказала, кого считает лучшими шахматистами в истории.

– Кто лучший шахматист в истории?

– До последних событий я бы точно ответила, что . Но сейчас Магнус чудит. Очень не понравилось, как он отказался играть матч на первенство мира.

Говорил то да, то нет. Окончательно объявил об этом уже после турнира претендентов-2022, хотя ребята не боролись там за второе место, чтобы отобраться на матч. Хотя тот же Кубок мира-2023 он выиграл. Вновь доказал свою силу.

– Если не Карлсен, то кто?

– Все равно назову Магнуса.

– Кто сильнейшая шахматистка в истории?

– Именно в женские шахматы? Назову Хоу .

– А как же ?

– В женские она играла не так много, не так много выиграла. В мужских дошла до топ-10. Это заслуживает уважения. Но, на мой взгляд, если играть только с мужчинами, то нужно выигрывать что-то значимое, – сказала .