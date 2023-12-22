Сергей Нарышкин: «Шахматная культура не имеет границ, однако именно наша страна задает в ней интеллектуальную моду»

Сергей Нарышкин считает, что Россия задает интеллектуальную моду в мировой шахматной культуре.

Об этом он заявил во время круглого стола, посвященного истории российских достижений в шахматах.

18 декабря сборная России по шахматам стала победителем турнира ШОС. За команду выступали Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук, главным тренером был Александр Рязанцев.

«Шахматная культура не имеет границ, однако именно наша страна задает в ней интеллектуальную моду.

Напомню, что с 1950 по 1991 год сборная СССР выиграла 18 шахматных олимпиад из 21. Отрадно, что сегодня российские шахматисты продолжают удерживать эту высокую планку.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с победой нашей шахматной сборной на турнире ШОС», – сказал председатель Российского исторического общества Нарышкин.