Сергей Карякин: «Когда играешь с девушками, стараешься побеждать в каждой партии. Порой действуешь более рискованно, чем обычно, и за это могут наказать»

Сергей Карякин рассказал о специфике игровых противостояний с женщинами.

Гроссмейстер примет участие в международном турнире « звезды 3.0» в Москве.

– , для вас турнир будет одним из самых важных в уходящем году?

– Безусловно. Прежде всего, это единственное соревнование, в котором я играю против иностранных шахматистов.

Ведь в Москву на турнир приезжают дружественные нам зарубежные коллеги, шахматы от этого выигрывают. Эти соревнования показывают, что шахматы должны быть вне политики.



– Первый турнир в 2022 году выиграл , второй – в начале этого года вы. Следует ожидать новой стадии борьбы между вами?



– Так говорить некорректно, потому что турнир очень сильный, победить может каждый.

Понятно, что для (Лагно) и (Горячкиной) он будет определенным тренировочным этапом перед турниром претенденток. Но они тоже могут внести интригу в борьбу за призовые места.



– Считается, что с женщинами играть немного легче. Это действительно так или в борьбе с Екатериной и Александрой все происходит совсем иначе?

– Я бы сказал, что специфика встреч немного разная. Потому что когда играешь с девушками, прошу прощения, не в обиду кому-то будет сказано, ты стараешься побеждать в каждой партии.

Поэтому порой действуешь более рискованно, чем обычно, и не довольствуешься ничейными тенденциями. А когда идешь на риск, то всегда есть вероятность того, что за него могут и наказать.

Например, в проходившем в Москве в начале декабря крупном турнире единственную партию из 14 я проиграл как раз Александре. Это ярко показывает, что девушки очень сильны и играть с ними тоже очень сложно, – сказал Карякин.