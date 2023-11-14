Grand Chess Tour. Сент-Луис. Непомнящий, Каруана, Фируджа, Со, Гири и Вашье-Лаграв сыграют в турнире по рапиду

Теги результаты Ян Непомнящий Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Ле Куанг Льем Аниш Гири Grand Chess Tour Алиреза Фируджа Джеффри Сюн Самэуль Севян Шахматы

Ян Непомнящий выступит на этапе Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.

14-16 ноября шахматисты сыграют девять туров в рапиде, а 17-18 ноября – восемнадцать туров в блице.

Grand Chess Tour

4-й этап

Сент-Луис, США

Начало первых партий – после 22:15 по московскому времени.

Рапид

Участники

Фабиано Каруана (США)

Уэсли Со (США)

Ян Непомнящий (Россия)

Алиреза Фируджа (Франция)

Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Джеффри Сюн (США)

Аниш Гири (Нидерланды)

Ле Куанг Льем (Вьетнам)

Рэй Робсон (США)

Самэуль Севян (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут плюс 10 секунд на ход, в блице – 5 минут плюс 2 секунды на ход. 

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