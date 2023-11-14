Grand Chess Tour. Сент-Луис. Непомнящий, Каруана, Фируджа, Со, Гири и Вашье-Лаграв сыграют в турнире по рапиду
Ян Непомнящий выступит на этапе Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.
14-16 ноября шахматисты сыграют девять туров в рапиде, а 17-18 ноября – восемнадцать туров в блице.
4-й этап
Сент-Луис, США
Начало первых партий – после 22:15 по московскому времени.
Рапид
Участники
Фабиано Каруана (США)
Уэсли Со (США)
Ян Непомнящий (Россия)
Алиреза Фируджа (Франция)
Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Джеффри Сюн (США)
Аниш Гири (Нидерланды)
Ле Куанг Льем (Вьетнам)
Рэй Робсон (США)
Самэуль Севян (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 25 минут плюс 10 секунд на ход, в блице – 5 минут плюс 2 секунды на ход.
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