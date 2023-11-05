Есипенко занял третье место на турнире Grand Swiss и не отобрался на турнир претендентов

Теги Хикару Накамура Сантош Видит Андрей Есипенко Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка) Шахматы

Российский шахматист Андрей Есипенко не отобрался на турнир претендентов.

Есипенко уступил Анишу Гири из Нидерландов в последнем туре турнира Grand Swiss. Россиянин занял итоговое третье место.

Победу одержал представитель Индии Сантош Видит, второе место занял американец Хикару Накамура.

Видит и Накамура смогут принять участие в турнире претендентов, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто.  

1 комментарий

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Dima Kolesnitchenko
Обидно...в последнем туре проиграл
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