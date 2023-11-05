Есипенко занял третье место на турнире Grand Swiss и не отобрался на турнир претендентов

Российский шахматист Андрей Есипенко не отобрался на турнир претендентов.

уступил Анишу Гири из Нидерландов в последнем туре турнира Grand Swiss. Россиянин занял итоговое третье место.

Победу одержал представитель Индии Сантош Видит, второе место занял американец .

Видит и Накамура смогут принять участие в турнире претендентов, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто.