Есипенко занял третье место на турнире Grand Swiss и не отобрался на турнир претендентов
Российский шахматист Андрей Есипенко не отобрался на турнир претендентов.
Есипенко уступил Анишу Гири из Нидерландов в последнем туре турнира Grand Swiss. Россиянин занял итоговое третье место.
Победу одержал представитель Индии Сантош Видит, второе место занял американец Хикару Накамура.
Видит и Накамура смогут принять участие в турнире претендентов, который пройдет в апреле 2024 года в Торонто.
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