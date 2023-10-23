ФИДЕ на 40 тысяч евро увеличила призовой фонд женского Гран-при-2024/25 и добавила к нему два этапа

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ФИДЕ увеличила призовой фонд и количество соревнований в женской серии Гран-при.

Как сообщила Международная шахматная федерация (ФИДЕ), в сезоне-2024/25 призовой фонд соревнований составит 120 тысяч евро – на 40 тысяч больше, чем прежняя сумма.

Также на женском Гран-при увеличится количество участниц (20 вместо 18) и этапов соревнований (6 вместо 4).

 

Кроме того, ФИДЕ изменила формат квалификации. В соревнованиях сыграют две участницы матча за шахматную корону (китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе), победительница и вице-чемпионка предыдущей серии Гран-при (россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина), еще три квоты предоставят по итогам Кубка мира (болгарка Нургюл Салимова, украинка Анна Музычук, китаянка Тань Чжунъи) и три по итогам турнира Grand Swiss.

Также четыре участницы определятся по мировому рейтингу на апрель 2024 года, а еще шесть будут выбраны организаторами каждого из этапов.

«Эти изменения призваны дать больше возможностей и более благоприятные условия для женщин в шахматах», – заявили в ФИДЕ.

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