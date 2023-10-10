Сергей Шипов: «Реальным чемпионом остается Карлсен. То, что Дин Лижэнь вообще не играет в турнирах, это дискредитация титула»

Сергей Шипов сравнил действия Дин Лижэня с дискредитацией титула чемпиона мира.

– Давайте еще коснемся новостей мировых шахмат. Дин Лижэнь сейчас нигде не играет. Он как чемпион мира имеет право на это?

– Ничего хорошего в этом нет. Чемпион должен быть играющим шахматистом. Чемпион должен нести свой венец, свою шапку Мономаха. Если он этого не делает, то чемпионство становится эфемерным, учитывая, что Магнус Карлсен не просто остается сильнейшим шахматистом, но и постоянно доказывает это: недавно выиграл Кубок мира, в клубном чемпионате Европы привел свою команду к победе.

Реальным чемпионом остается Магнус. Все это прекрасно понимают. То, что Дин Лижэнь вообще не играет в турнирах, это дискредитация титула. Появляются вопросы к китайским товарищам. А что происходит?

Я понимаю, что Дин Лижэнь очень покладистый, дисциплинированный и скромный парень. У него нет стержня. Он слушает своих руководителей. Как говорит партия правительства, он так и делает. Я не понимаю логики, честно говоря, ведь все это только в минус шахматисту идет.

Нет, если Дин серьезно болен, у него какие-то проблемы, из-за которых он не может играть в шахматы, это ставит все на свои места. Но никто об этом не говорит, никто об этом не знает. В условиях такой таинственности пока все выглядит странно, – сказал гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов.

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