Лагно об участии в суперфинале ЧР: «Давно не играла с мужчинами в классику, постараюсь сыграть как можно лучше. О медалях не думаю»

Теги суперфинал чемпионата России Екатерина Лагно ТАСС Шахматы

Екатерина Лагно заявила, что не думает о медалях перед суперфиналом ЧР.

Лагно сыграет в открытом суперфинале чемпионата России среди мужчин. Турнир пройдет с 1 по 13 октября.

«Я давно не играла с мужчинами в классику, постараюсь сыграть как можно лучше. О медалях не думаю, при таком сильном составе участников было бы слишком оптимистично.

Моя главная цель – поиграть, потренироваться. Потому что для меня главное соревнование впереди – турнир претендентов в Торонто в следующем году. Поэтому суперфинал рассматриваю как тренировку», – сказала шахматистка.

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