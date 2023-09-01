Горячкина о любимых фигуристках: «В последнее время болела за Трусову. Сейчас идет пересменка, надо выбирать себе новых любимчиков»

Теги женское катание Юлия Липницкая Александра Горячкина Алина Загитова Александра Трусова Шахматы

Шахматистка Александра Горячкина назвала любимую фигуристку.

– Александра, вы сегодня в красном костюме. Отдаете предпочтение этому цвету?

– Я, кстати, не так часто хожу в красном. Но я считаю, что красный цвет – это цвет победы. И обычно я использую эти цвета на торжественных закрытиях турниров, в которых победила. Потому что Алина Загитова выигрывала Олимпийские игры в Пхенчхане в красной пачке, а Юлия Липницкая в Сочи стала первой в красном пальто. Поэтому красный цвет у меня всегда ассоциируется с победой.

– Судя по вашим словам, вы неравнодушны к фигурному катанию.

– Да, я смотрю соревнования, мне это нравится. Как и то, что это довольно быстрый вид спорта, программа спортсменок длится примерно три минуты, и ты свободна.

– Кому симпатизируете в женском одиночном катании?

– В последнее время я болела за Александру Трусову. Но сейчас наших спортсменок почти никуда на международные соревнования не пускают, поэтому я за ними почти не слежу. Сейчас в фигурном катании, наверное, идет (возрастная) пересменка, надо выбирать себе новых любимчиков.

– На Играх в Китае за победу боролись россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова и Трусова. Почему же именно Александра?

– У меня есть подруги, которые болеют только за свою любимицу. Только так и никак иначе. Я же желаю победы всем нашим спортсменкам, и когда они борются между собой, то никого не выделяю. Но мои симпатии были на стороне Александры Трусовой, – сказала победительница Кубка мира.

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9 комментариев

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antrrap
Нравятся из девчонок многие, но болеть буду за Акатьеву ❤️
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AllaS
Конечно не болельщики ФК , а просто смотрящие ЧМ и ОИ и таких большинство, смотрят ФК ради красоты , ну конечно и поболеют немного.Но это не болельщики, которые смотрят все соревнования и даже ночью , потому что это спорт и ценность боления за спорт только в он Лайн режиме.
Поэтому все записи от Первого Канала не располагают к просмотру.Хорошо , что в новом сезоне вновь будут соревнования на Окко.
+8
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+5
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Altdream
Пересменка)
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Katerina Sunny
Не почти, а полный запрет на участие в международных соревнованиях по ФК. И интерес к ФК только когда выступают на международных соревнованиях, но скорее всего только ОИ и смотрела.
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Елена Силкина
После "пересменки", из новых буду болеть за Анастасию Зинину, ну и за Майю Хромых.
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Андрей Красин
Горячкину с волевой победой на Кубке Мира. Фигурное катание любят от боксеров до шахматистов)
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miladoc1
Ответ Maturmalai
Горячкина не права. Запрет скорее идет на пользу зрелищности. Женское ФК - это дисциплина, где уровень национального первенства выше уровня международных состязаний.
То-то никто не собирается соревноваться…
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