Горячкина о любимых фигуристках: «В последнее время болела за Трусову. Сейчас идет пересменка, надо выбирать себе новых любимчиков»
Шахматистка Александра Горячкина назвала любимую фигуристку.
– Александра, вы сегодня в красном костюме. Отдаете предпочтение этому цвету?
– Я, кстати, не так часто хожу в красном. Но я считаю, что красный цвет – это цвет победы. И обычно я использую эти цвета на торжественных закрытиях турниров, в которых победила. Потому что Алина Загитова выигрывала Олимпийские игры в Пхенчхане в красной пачке, а Юлия Липницкая в Сочи стала первой в красном пальто. Поэтому красный цвет у меня всегда ассоциируется с победой.
– Судя по вашим словам, вы неравнодушны к фигурному катанию.
– Да, я смотрю соревнования, мне это нравится. Как и то, что это довольно быстрый вид спорта, программа спортсменок длится примерно три минуты, и ты свободна.
– Кому симпатизируете в женском одиночном катании?
– В последнее время я болела за Александру Трусову. Но сейчас наших спортсменок почти никуда на международные соревнования не пускают, поэтому я за ними почти не слежу. Сейчас в фигурном катании, наверное, идет (возрастная) пересменка, надо выбирать себе новых любимчиков.
– На Играх в Китае за победу боролись россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова и Трусова. Почему же именно Александра?
– У меня есть подруги, которые болеют только за свою любимицу. Только так и никак иначе. Я же желаю победы всем нашим спортсменкам, и когда они борются между собой, то никого не выделяю. Но мои симпатии были на стороне Александры Трусовой, – сказала победительница Кубка мира.
Поэтому все записи от Первого Канала не располагают к просмотру.Хорошо , что в новом сезоне вновь будут соревнования на Окко.