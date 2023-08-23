Горячкина о 50 тысячах долларов за победу на Кубке мира: «Я бы не сказала, что это большой приз, поскольку такие турниры у нас проводятся нечасто»
Победительница Кубка мира по шахматам Александра Горячкина рассказала о своем стиле.
– Многие отмечают то, как вы всегда красиво одеваетесь на игру. Есть ли у вас такое понятие, как счастливые и несчастливые вещи?
– Не знаю, мне кажется, что этого почти никто не отмечает. Этим больше славится Екатерина Лагно. Про меня чаще говорят, что я всегда угрюмая, злая (смеется).
– Не знаю, я такого не видела, если честно.
– Может быть, после победы немного смягчились. Что касается одежды, то для меня в целом счастливые вещи – это удобные вещи.
– Во время турнира читаете какие-либо СМИ или социальные сети?
– Очень плохо быть одним из фаворитов турнира, поскольку о тебе всегда будут писать плохо. Что бы ты ни делала, тебя всегда будут ругать. «Недостаточно хорошо играла, недостаточно хорошо выглядела, недостаточно уверенно провела турнир». Поэтому не читаю.
– Как планируете распорядиться призом?
– Я бы не сказала, что это большой приз (50 тысяч долларов), поскольку такие турниры у нас проводятся нечасто. Например, в прошлом году я даже осталась в минусе. Поэтому если этот приз поделить на каждый месяц, то не так много выходит, – сказала Горячкина.
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