Горячкина о 50 тысячах долларов за победу на Кубке мира: «Я бы не сказала, что это большой приз, поскольку такие турниры у нас проводятся нечасто»

Победительница Кубка мира по шахматам Александра Горячкина рассказала о своем стиле.

– Многие отмечают то, как вы всегда красиво одеваетесь на игру. Есть ли у вас такое понятие, как счастливые и несчастливые вещи?

– Не знаю, мне кажется, что этого почти никто не отмечает. Этим больше славится . Про меня чаще говорят, что я всегда угрюмая, злая (смеется).

– Не знаю, я такого не видела, если честно.

– Может быть, после победы немного смягчились. Что касается одежды, то для меня в целом счастливые вещи – это удобные вещи.

– Во время турнира читаете какие-либо СМИ или социальные сети?

– Очень плохо быть одним из фаворитов турнира, поскольку о тебе всегда будут писать плохо. Что бы ты ни делала, тебя всегда будут ругать. «Недостаточно хорошо играла, недостаточно хорошо выглядела, недостаточно уверенно провела турнир». Поэтому не читаю.

– Как планируете распорядиться призом?

– Я бы не сказала, что это большой приз (50 тысяч долларов), поскольку такие турниры у нас проводятся нечасто. Например, в прошлом году я даже осталась в минусе. Поэтому если этот приз поделить на каждый месяц, то не так много выходит, – сказала Горячкина.