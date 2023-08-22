Сергей Шипов: «Если бы Горячкина не выиграла, у нее мог образоваться комплекс «вечно второй». А так она добилась феерического успеха»

Теги Кубок мира Сергей Шипов Александра Горячкина ТАСС Нургюл Салимова Шахматы

Сергей Шипов назвал победу Александры Горячкиной «феерическим успехом».

В финале Кубка мира Горячкина обыграла Нургюл Салимову из Болгарии.

«Это было невероятно нервное зрелище, но небеса, наконец, повернулись к нам. Это огромный успех, потому что она проиграла финал Кубка мира в 2021 году, матч за звание чемпионки мира проиграла.

Если бы она не выиграла, у нее мог образоваться комплекс «вечно второй», а так она добилась феерического успеха. 

Если смотреть на весь турнир, то победа Горячкиной абсолютно закономерна. Она изначально была фаворитом, так как давно относится к элитным шахматисткам, да и все ее главные соперницы вылетели довольно рано.

При этом Горячкина заставила нас понервничать, переживать, ее победа не была простой», – отметил гроссмейстер. 

«Студенты уезжают в другую страну – это не предательство. Почему спортсмены не могут?» Лучшая шахматистка мира – наша!

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